25 августа студия CD Projekt RED представила «Баллады прошлого» — новое сюжетное дополнение для «Ведьмака 3». Кроме того, компания также представила ремастер «Дикой охоты» со множеством изменений.

Тем временем на странице игры в Steam появились обновлённые системные требования обоих проектов. Для будущего расширения и переиздания потребуется ПК с процессором не слабее Intel Core i5-8400 и видеокартой уровня GeForce GTX 1660. Важным нововведением станет требование SSD-диска и 12 ГБ оперативной памяти.

Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i7 8700K и RTX 2060 Super с 16 ГБ оперативной памяти.

Минимальные системные требования ремастера «Ведьмака 3» и дополнения «Баллады прошлого»

ОС : Windows 11;

: Windows 11; Процессор : AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400;

: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400; Видеокарта : AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660;

: AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660; Оперативная память : 12 ГБ;

: 12 ГБ; Место на диске: 70 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования ремастера «Ведьмака 3» и дополнения «Баллады прошлого»

ОС : Windows 11;

: Windows 11; Процессор : AMD Ryzen 5 3600x или Intel Core i7-8700K;

: AMD Ryzen 5 3600x или Intel Core i7-8700K; Видеокарта : AMD Radeon RX 6600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060 Super;

: AMD Radeon RX 6600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060 Super; Оперативная память : 16 ГБ;

: 16 ГБ; Место на диске: 70 ГБ SSD.

Ремастер «Ведьмака 3» выйдет 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2 — он будет бесплатным для всех владельцев игры. Дополнение «Баллады прошлого» же выйдет в 2027 году на тех же платформах.