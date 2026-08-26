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Кейт Уинслет сыграет в сериале The Unheard от авторов «Переходного возраста»

Кейт Уинслет сыграет в сериале The Unheard от авторов «Переходного возраста»
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Стриминговый сервис Netflix объявил о создании сериала The Unheard («Неуслышанные»). Главные роли в предстоящей драме сыграют Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Максин Пик («Я ругаюсь»).

Артистки воплотят на экране двух сестёр, которые пускаются в бегство после того, как их попытка мести пошла не по плану. Героинь преследуют правоохранители, а зрителям покажут, как они отважились на столь безрассудный поступок и что привело их к такому пути.

Сценаристом предстоящего проекта выступил Джек Торн — он был соавтором сюжета знаменитого сериала «Переходный возраст». Дата выхода драматического сериала неизвестна — съёмки начнутся в 2027 году. В шоу войдёт пять эпизодов.

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