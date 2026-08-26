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Утечка GTA 6: хакеры слили пролог за Лусию

Утечка GTA 6: хакеры слили пролог за Лусию
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Хакерская группа CyberLeek слила в Сеть очередное видео по GTA 6. Ролик стал уже 16-й утечкой от злоумышленников.

В видео показан пролог предстоящей игры за Лусию — вторую главную героиню GTA 6. Ролик идёт более четырёх минут, и в нём показаны спойлеры к началу сюжета за героиню. Ранее хакеры анонсировали показ пролога, сообщив, что для этого пользователям нужно было пройти платный опрос. Далее 10 человек должны были поддержать злоумышленников, одевшись в стиле логотипа группы, и прийти к любому офису Rockstar Games или к зданию Take-Two. Выполнял ли кто-нибудь условия CyberLeek, пока неизвестно — однако пролог хакеры всё равно слили.

Ролики с геймплеем GTA 6 начали сливать в соцсети ночью 18 августа. Хакерская группа Cyberleek сообщила, что таким образом выступает против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. В одном из роликов злоумышленники также продемонстрировали, что у них есть играбельная версия проекта. Официальный показ геймплея состоится на стриминговом сервисе Netflix 27 августа, начало – в 22:00 мск. Ранее разработчики сообщали, что их опечалили сливы по GTA 6, однако на их планы по маркетингу и выпуску игры это не повлияло.

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