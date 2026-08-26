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Бесплатные игры PS Plus Essential на сентябре 2026 — Sniper Elite, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes

В сентябре в PS Plus добавят Sniper Elite, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в сентябре 2026 года. Все игры можно будет забрать с 1 сентября по 5 октября.

В этот раз в сервис снова добавят четыре проекта: шутер Sniper Elite: Resistance, симулятор бейсбола MLB The Show 26, приключение Wobbly Life и ролевую игру Chained Echoes.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2026 года

  • Sniper Elite: Resistance — последняя на данный момент часть серии шутеров про игру за снайпера.
  • MLB The Show 26 — очередной симулятор бейсбола от Sony.
  • Wobbly Life — приключение в открытом мире от студии RubberBandGames
  • Chained Echoes — японская ролевая игра от команды Umami Tiger.

Фото: Sony

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