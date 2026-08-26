В сентябре в PS Plus добавят Sniper Elite, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в сентябре 2026 года. Все игры можно будет забрать с 1 сентября по 5 октября.

В этот раз в сервис снова добавят четыре проекта: шутер Sniper Elite: Resistance, симулятор бейсбола MLB The Show 26, приключение Wobbly Life и ролевую игру Chained Echoes.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2026 года

Sniper Elite: Resistance — последняя на данный момент часть серии шутеров про игру за снайпера.

— последняя на данный момент часть серии шутеров про игру за снайпера. MLB The Show 26 — очередной симулятор бейсбола от Sony.

— очередной симулятор бейсбола от Sony. Wobbly Life — приключение в открытом мире от студии RubberBandGames

— приключение в открытом мире от студии RubberBandGames Chained Echoes — японская ролевая игра от команды Umami Tiger.

Фото: Sony