Умер Тим Карри, звезда «Оно», «Один дома 2» и Red Alert 3

Издание TMZ сообщило о смерти актёра Тима Карри. Звезда мини-сериала «Оно» и других популярных картин скончался в возрасте 80 лет.

Официальная причина смерти артиста пока неизвестна. Ещё в 2012 году Карри пережил тяжёлый инсульт, который вызвал дальнейшие осложнения с его здоровьем: с тех пор он перемещался только на инвалидном кресле.

Тим Карри снимался в кино и сериалах на протяжении более 40 лет. За это время он принял участие в свыше чем 200 проектах. Первой знаменитой ролью актёра стал злодей Фрэнк-эн-Фертер в комедийном мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора» 1975 года. После этого Карри прославился, сыграв культового клоуна Пеннивайза в мини-сериале «Оно» по Стивену Кингу. Кроме того, зрителям он запомнился по небольшим комедийным ролям в лентах «Один дома 2» и «Очень страшное кино 2». Он также появился в знаменитой стратегии Command & Conquer: Red Alert 3, где сыграл антагониста Анатолия Черденко.