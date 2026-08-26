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iPhone 18 и складной iPhone Ultra представят уже 9 сентября

iPhone 18 и складной iPhone Ultra представят уже 9 сентября
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Компания Apple раскрыла дату большой презентации, на которой представят новый смартфон iPhone 18. Мероприятие пройдёт 9 сентября в 20:00 мск.

Содержание эфира, как обычно, остаётся тайной, но главным событием должен стать именно очередной iPhone. Ожидается, что компания анонсирует большую линейку iPhone 18. Кроме того, именно в этот день, по данным СМИ, представят iPhone Ultra — первый складной смартфон от Apple. Ранее сообщалось, что гаджет может поступить в продажу по цене в $ 2000 (около 166 тысяч рублей) и сперва только в США. Вдобавок компания наверняка представит обновления линеек других устройств: от наушников AirPods до умных часов Apple Watch.

Само мероприятие пройдёт в кампусе Apple в Калифорнии, а в Сети ивент можно будет увидеть на YouTube и официальном сайте Apple.

О предстоящем складном смартфоне:
В Apple очень довольны складным iPhone Ultra, анонс 9 сентября — СМИ