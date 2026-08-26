Джейсон, Лусия и Буби Айк — на модных кадрах из GTA 6

Издание Dazed показало модные кадры из предстоящей игры GTA 6. На них показаны главные герои проекта, Джейсон и Лусия, а также один из персонажей по имени Буби Айк.

Фото: Dazed/Rockstar Games

Фото: Dazed/Rockstar Games

Фото: Dazed/Rockstar Games

Фото: Dazed/Rockstar Games

Фото: Dazed/Rockstar Games

Фото: Dazed/Rockstar Games

Фото: Dazed/Rockstar Games

Фото: Dazed/Rockstar Games

На скриншотах также запечатлены костюмы, которые будут доступны в составе издания GTA 6: Ultimate Edition. В набор также войдут дополнительные автомобили, оружия и заведения, включая автомастерскую Rideout Customs и салон красоты Sara's Unisex Salon.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры. Официальная презентация геймплея проекта состоится на стриминговом сервисе Netflix 27 августа, начало – в 22:00 мск.