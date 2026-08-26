Новый уровень реализма и живой мир: свежие детали GTA 6

Издание Dazed взяло интервью у сотрудников видеоигровой компании Rockstar Games. Разработчики раскрыли новые детали предстоящей игры GTA 6.

Разработка проекта началась ещё в 2013 году, после выхода GTA 5. Авторы рассказали, что для создания Вайс-Сити сотрудники изучали американский город Майами, общаясь как с простыми жителями, так и с полицейскими. Разработчики хотели сделать максимально разнообразный и живой игровой мир, что также повлияло на неиграбельных персонажей. Так, NPC в GTA 6 будут обладать разной внешностью, а локации наполнены различными активностями.

Реалистичность коснётся не только мира игры, но и главных героев. Отношения между Джейсоном и Люсией будут будут влиять на происходящее, а переключаться между ними можно когда угодно — даже во время поездок. Кроме того, у каждого персонажа будет свой смартфон с социальными сетями, в которых высмеивается интернет-культура США.

GTA 6 — самый масштабный проект Rockstar Games. Помимо огромного открытого мира, авторы попытались соединить безумие серии с реализмом из Red Dead Redemption 2. Например, физическое состояние и внешний вид героев будет меняться в зависимости от их образа жизни: персонажи могут качаться в спортзалах, худеть и даже толстеть. Механики изменения тела напоминают аналогичные из GTA: San Andreas.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Официальная презентация геймплея проекта состоится на стриминговом сервисе Netflix 27 августа, начало – в 22:00 мск.