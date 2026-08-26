Ридли Скотт работает над продолжением фильма «Чужой: Завет»

Издание Los Angeles Times взяло интервью у знаменитого режиссёра Ридли Скотта («Гладиатор»). Он рассказал, что работает над продолжением фильма «Чужой: Завет».

Автор не раскрыл детали создания ленты и её дату выхода. Скотт лишь отметил, что картина вновь расскажет об андроиде Дэвиде, которого в предыдущих проектах играл Майкл Фассбендер. В начале будущего фильма он попытается создать для себя «дивный новый мир» — постановщика волнует тема сошедшего с ума искусственного интеллекта.

«Чужой: Завет» вышел вышел в 2017 году. Картина выступает продолжением фильма «Прометей» — приквела франшизы «Чужой». Ленту смешанно оценили критики и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 65% свежести от обозревателей и 55% от пользователей. Несмотря на то что сюжет приквелов пока не получил завершающего фильма, франшиза про инопланетных ксеноморфов продолжает получать другие проекты. Так, в производстве находится продолжение ленты «Чужой: Ромул», а также второй сезон сериала «Чужой: Земля».