Для ган-фу экшена Spine выпустили новый трейлер с датой выхода и свежими деталями

Студия Nekki на выставке gamescom выпустила свежий трейлер ган-фу экшена Spine, где наконец-то раскрыла дату выхода — релиз состоится летом 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Версия для Nintendo Switch 2 задержится: за её разработку возьмутся уже после выхода игры на остальных платформах.

Мы побывали на закрытой презентации, где также пообщались с разработчиками. Из самого интересного: