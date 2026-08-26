Для ган-фу экшена Spine выпустили новый трейлер с датой выхода и свежими деталями
Студия Nekki на выставке gamescom выпустила свежий трейлер ган-фу экшена Spine, где наконец-то раскрыла дату выхода — релиз состоится летом 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Версия для Nintendo Switch 2 задержится: за её разработку возьмутся уже после выхода игры на остальных платформах.
Мы побывали на закрытой презентации, где также пообщались с разработчиками. Из самого интересного:
- Версия для PlayStation 5 уже работает при 60 кадрах в секунду — у команды нет сомнений, что они добьются абсолютно стабильной производительности к релизу. Аналогичную производительность стоит ожидать на Xbox Series X.
- Версия для Xbox Series S вызывает трудности, но студия не сомневается, что сможет оптимизировать экшен под младшую консоль, однако какая производительность будет там, пока сказать сложно.
- Общее число вишлистов достигло 600 тыс.
- Игра выйдет на дисках для консолей.
- Прохождение займёт около 10 часов. После релиза планируют дополнительные режимы, включая «Новую игру+» и разные режимы, вроде борьбы с бесконечными вонками противников.
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