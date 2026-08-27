В России официально состоялась премьера боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом

С сегодняшнего дня в России начались показы боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Фильм уже можно посмотреть во многих городах России.

Сюжет «Мятежа» рассказывает историю частного охранника Коула Рида, некогда служившего в спецназе и полиции. Однажды на его глазах убивают его босса-миллиардера, Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым, ему приходится бежать от закона. Герой решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.

В фильме также сыграли Аннабелль Уоллис («Люди Икс: Первый класс»), Эдриан Лестер («Послезавтра»), Рамон Тикарам («Пенниуорт») и другие актёры.