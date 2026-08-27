Основные съёмки продолжения «Супермена» завершены

Режиссёр «Супермена» и его сиквела Джеймс Ганн рассказал, что съёмки продолжения завершены. Это относится именно к основному производству.

Фото команды производства сиквела «Супермена»

Фото: Соцсети Джеймса Ганна

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.