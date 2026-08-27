«Не знаю, что тут сказать». Джош Бролин — о том, вернётся ли он ещё к роли Таноса

В интервью Collider Джон Бролин ответил на вопрос, планирует ли он возвращаться к роли Таноса в киновселенной Marvel. Само собой, никаких конкретных заявлений актёр не делал.

Он даже честно ответил на вопрос, отметив, что не знает ничего по этому поводу.

Не знаю, как ответить на этот вопрос.

С Таносом достойно попрощались в фильме «Мстители: Финал», когда персонаж пал от руки Железного человека. Ходили некоторые слухи о возвращении злодея в одной из грядущих частей «Мстителей». То есть либо в «Судном дне», либо в «Секретных войнах». Станут ли создатели фильма на самом деле возвращать героя, пока вопрос открытый.