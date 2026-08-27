Расписание второго дня BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 27 августа, продолжается групповая стадия турнира BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.

Расписание матчей BLAST Open Fall 2026 на четверг, 27 августа

12:00. Inner Circle (Украина) — Team Vitality (Франция);

14:30. MOUZ (Европа) — 9z Team (Южная Америка);

17:00. FUT Esports (Европа) — Legacy (Бразилия);

19:30. Team Falcons (Европа) — Lynn Vision (Китай).

BLAST Open Fall 2026 проходит с 26 августа по 6 сентября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1,1 млн.