Расписание второго дня BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2
Сегодня, 27 августа, продолжается групповая стадия турнира BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.
Расписание матчей BLAST Open Fall 2026 на четверг, 27 августа
- 12:00. Inner Circle (Украина) — Team Vitality (Франция);
- 14:30. MOUZ (Европа) — 9z Team (Южная Америка);
- 17:00. FUT Esports (Европа) — Legacy (Бразилия);
- 19:30. Team Falcons (Европа) — Lynn Vision (Китай).
BLAST Open Fall 2026 проходит с 26 августа по 6 сентября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1,1 млн.
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