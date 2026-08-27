Джеки Бартон — один из главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда

По данным Page Six, Джеки Бартон — один из главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда. Список кандидатов внушительный, но именно Бартон, если верить СМИ, возглавляет его.

Пробные съёмки запланированы на начало сентября. Вероятно, после них станет более понятна информация об исполнителе главной роли, которого наконец объявят.

Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссёром выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съёмки намечены на 2027-й. Примечательно, что сценаристом картины стал Стивен Найт, который работал над «Острыми козырьками» вместе с Киллианом Мёрфи.