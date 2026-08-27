В кинотеатрах России вышел фильм «Алмаз «Сердце Персии»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начинают крутить фильм «Алмаз «Сердце Персии». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Главным героем выступает школьник по имени Лёша. Он приехал отдыхать к Каспийскому морю вместе с родителями. В один момент парень случайно становится свидетелем сделки между контрабандистами. После этого героя втягивают в опасное приключение, которое связано с исчезновением браслета Кира Великого, который обнаружили на территории древнего Ирана.

Главные роли сыграли Яромир Зайцев («Дорогой Вилли»), Иван Стебунов («Первый на Олимпе»), Ирина Темичева («Новогодний шеф») и другие актёры. Режиссёром выступил Иван Кульнев («Честный развод»).