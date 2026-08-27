Появились кадры из фильма «Последнее убийство мистера Рипли» с Хелен Миррен

Издание Vanity Fair опубликовало несколько кадров из фильма «Последнее убийство мистера Рипли». На них можно увидеть Хелен Миррен в образе Патриции Хайсмит.

Новые кадры из фильма «Последнее убийство мистера Рипли»

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Молодой литературный агент Эдвард Риджуэй летит в Швейцарию, чтобы любой ценой убедить знаменитую писательницу Патрицию Хайсмит написать последний роман. Она буквально сводит его с ума, заглядывая в самые тёмные уголки его прошлого. А затем даёт необычное задание — организовать для неё изощрённое убийство.

В ленте также снялись Оливия Кук и Олден Эренрайк. Фильм Антона Корбейна выйдет в зарубежный прокат 23 октября.