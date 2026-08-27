Вышел первый трейлер триллера «Лес» с Кариной Разумовской

«Кинопоиск» выпустил дебютный трейлер триллера «Лес». В нём показали некоторые события и главных героев. «Лес» выпустят в прокат 12 ноября.

Первый трейлер фильма «Лес»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Лента представляет собой экранизацию одноимённого романа Светланы Тюльбашевой. Сюжет повествует о двух москвичках, которые отправляются путешествовать по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Они пытаются выбраться, но деревья как будто не пускают их. Параллельно в лес заезжает странная семья, занимая заброшенный дом.

Главные роли в картине сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Лянка Грыу («Тест на беременность») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром ленты выступил Гамлет Дульян — автор сериалов «Последователи» и «Красные линии».