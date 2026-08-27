Начались съёмки комедии «Следствие ведут» с Леонидом Каневским

Стартовал съёмочный процесс комедии «Следствие ведут» с Леонидом Каневским в главной роли. Производством занимается кинокомпания «Вольга» и студия «Свердловск».

Фото со съёмок «Следствие ведут»

Фото: «Вольга»

Фото: «Вольга»

Фото: «Вольга»

Фото: «Вольга»

По сюжету знаменитый телеведущий настолько погружается в работу над «Следствие вели…», что начинает расследовать даже самые обычные события в собственной жизни. Чтобы помочь мужу отдохнуть, Анна увозит его в деревню Куличики, но уже в первый день местная девочка Оля просит Каневского найти пропавшую дворнягу Жучку.

Режиссёром картины выступает Александр Фомин. Фильм выйдет в прокат через год, 26 августа 2027 года.