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В кинотеатрах России вышел фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны»

В кинотеатрах России вышел фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны»
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27 августа в России состоялась премьера фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Анимационный проект по знаменитой вселенной уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на VK-канале Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Лента рассказывает историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» — прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.

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