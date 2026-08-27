Начались съёмки второго сезона сериала «Мистер Ноготь» про 50-летнего маникюрщика

Компания Russian Code объявила о старте производства второго сезона сериала «Мистер Ноготь». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего продолжение выйдет на СТС и в онлайн-кинотеатрах.

Второй сезон продолжит историю 50-летнего отца семейства, который решает стать мастером маникюра. Чтобы доказать всем, что он главный кормилец в семье, Семага готов пойти на риск. Другие герои также сталкиваются с новыми вызовами: Антоха и Ксю проверят свои отношения на прочность, а Виолетта попробует себя в роли генерального директора.

К главным ролям вернулись Александр Робак, Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Ангелина Пахомова и другие актёры. Режиссёром выступила Ирина Аркадьева («Макрон»).