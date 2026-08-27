Вышел новый тизер-трейлер «Чебурашки 3»

Yellow, Black and White опубликовала новый тизер-трейлер кинофильма «Чебурашка 3». В нём показали как знакомых героев, так и других персонажей.

Новый тизер-трейлер киноленты «Чебурашка 3»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Yellow, Black and White.

Напомним, сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 6 млрд рублей. Такого результата лента добилась спустя полтора месяца проката. Первая часть «Чебурашки» вышла в 2023 году и достигла сборов в 1 млрд рублей за три дня, став самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Картина «Чебурашка 3» выйдет в кино скоро, 1 января 2027 года.