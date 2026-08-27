Вышел новый тизер-трейлер «Чебурашки 3»
Yellow, Black and White опубликовала новый тизер-трейлер кинофильма «Чебурашка 3». В нём показали как знакомых героев, так и других персонажей.
Новый тизер-трейлер киноленты «Чебурашка 3»
Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Yellow, Black and White.
Напомним, сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 6 млрд рублей. Такого результата лента добилась спустя полтора месяца проката. Первая часть «Чебурашки» вышла в 2023 году и достигла сборов в 1 млрд рублей за три дня, став самым кассовым фильмом в истории российского проката.
Картина «Чебурашка 3» выйдет в кино скоро, 1 января 2027 года.
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