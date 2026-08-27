«Я люблю Вайс-Сити»: Netflix показал билборд с GTA 6 в Лос-Анджелесе

Онлайн-кинотеатр Netflix начал рекламировать GTA 6. Стриминговый сервис представил большой билборд, который установили в Лос-Анджелесе в честь грядущего показа геймплея.

Так, само изображение на билборде гласит «Я люблю Вайс-Сити» со ссылкой на место действия будущего экшена от Rockstar Games. Рядом с надписью также повесили логотип Netflix, где пройдёт эксклюзивный показ игрового процесса GTA 6.

Билборд с GTA 6 в Лос-Анджелесе Фото: Netflix

Мировое событие с показом GTA 6 пройдёт 27 августа в 22:00 мск на Netflix. Ролик пробудет эксклюзивом стриминга ровно шесть часов, после чего также выйдет и на YouTube. Ожидается, что во время показа в Rockstar Games кратко раскроют основные особенности новинки, которая поступит в продажу 19 ноября на PS5 и Xbox Series.