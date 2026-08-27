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Стартовал сериал «Большая фарма» про лекарство от всех болезней — вышли четыре серии

Стартовал сериал «Большая фарма» про лекарство от всех болезней — вышли четыре серии
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27 августа состоялась премьера сериала «Большая фарма». Медицинское шоу уже стартовало в онлайн-кинотеатре Okko — для просмотра доступны сразу четыре эпизода. Всего в первый сезон войдёт 10 серий.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет шоу рассказывает об учёных Александре и Владимире, которые изобрели лекарство от всех болезней, включая рак. Однако препарат становится причиной разлада в семье медиков. Сын Гиреева Евгений помогает отцу с продвижением, а дочь Полина уверена, что брату нужны только деньги. Сам учёный разрывается между желанием спасти мир и разбогатеть.

Главные роли в шоу сыграли Игорь Гордин («Однажды в пустыне»), Сергей Уманов («Любовь Советского Союза») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Автором «Большой фармы» выступил Данил Чащин — создатель сериалов «Райцентр» и «Улица Шекспира».

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Расписание выхода сериала «Большая фарма» от Okko