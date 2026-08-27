Хоррор «Закулисье реальности» вышел в онлайн-кинотеатрах России

27 августа в России состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Закулисье реальности». Хоррор уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви» и на «Кинопоиске» с русским дубляжом.

Таким образом, картина вышла на российских стриминговых сервисах спустя почти три месяца с момента выхода — премьера в стране состоялась 4 июня. За это время фильм собрал в России более 780 млн рублей. В мировом прокате «Закулисье реальности» заработало около $ 395 млн, став самой успешной лентой студии А24.

«Закулисье реальности» — адаптация интернет-крипипасты о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).