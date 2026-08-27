27 августа сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 800 млн рублей. Такого показателя картина добилась спустя три недели проката — премьера состоялась 6-го числа. Лента постепенно теряет позиции в местных чартах, заметно уступая по ажиотажу неофициальным показам картины «Человек-паук: Новый день».

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«Последний богатырь. Колобок» рассказывает о предыстории Колобка. В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».

Картина столкнулась со скандалом ещё до выхода: ради «Колобка» российские кинотеатры отложили неофициальную премьеру кинокомикса «Человек-паук: Новый день», который вышел в стране 20 августа. По данным СМИ, после этого постановщику ленты и исполнителю главной роли угрожали неизвестные в соцсетях — в отношении пользователей даже возбудили уголовное дело.