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Наушники и умные часы: самые популярные гаджеты у мужчин и женщин в России

Наушники и умные часы: самые популярные гаджеты у мужчин и женщин в России
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Компания Tecno выяснила, какую электронику чаще покупают мужчины и женщины в России. Для создания исследования аналитики провели опрос среди 2,5 тыс. жителей разных городов страны.

Самой распространённой категорией техники остаются смартфоны. За прошедший год мобильные телефоны приобретали 58% мужчин и 54% женщин. При этом россияне чаще покупают ноутбуки, чем россиянки: 38% против 30% соответственно. Однако планшеты гораздо более востребованы среди женщин (31% против 24%). То же самое касается и фитнес-браслетов (39% женщин против 19% мужчин).

Умные часы чаще приобретала именно мужская часть населения России (46% против 37% женщин), как и беспроводные наушники (62% против 55% женщин). Кроме того, игровые гарнитуры больше покупали россияне, чем россиянки (31% против 17%). Более востребованными среди мужчин стали также устройства для умного дома: системы видеонаблюдения (24%), умные розетки (22%) и умное освещение (29%). Женщины чаще покупали умные колонки (29%), роботы-пылесосы (35%) и устройства для контроля температуры (18%).

О новых смартфонах Tecno:
В России начались продажи бюджетных смартфонов Tecno Pova 8 с пиксельным мини-экраном
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