Анонс смартфона Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч — он держит заряд до трёх дней

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G. Устройство уже поступило в продажу в Японии по цене от 80 тысяч йен (около 43 000 рублей) в трёх вариантах: чёрном, фиолетовом и облачно-белом. Скоро устройство также доберётся до США, Европы и других стран по схожей цене.

Так, гаджет оснащён 6,83-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 5 с 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Устройство также защищено от влаги и пыли по стандартам IP66 и IP68.

Главной фишкой смартфона стала гигантская батарея объёмом 10 000 мАч, которая выполнена по кремний-углеродной технологии. В Xiaomi отмечают, что заряда в Redmi Note 17 Pro Max хватит примерно на три дня использования или 37 часов непрерывного просмотра видео. Устройство поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, оно также может заряжать другие устройства с помощью обратной проводной зарядки.