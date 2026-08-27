Авторы «Ведьмака 3» показали 18 минут геймплея аддона «Баллады прошлого»

Студия CD Projekt RED представила геймплейный ролик дополнения «Баллады прошлого» для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». В видео показали 18 минут игрового процесса предстоящего аддона.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

В ролике продемонстрировано перемещение Геральта по новому региону Леттен. Именно туда отправляются главный герой и его друг Лютик, после событий дополнения «Кровь и вино». На праздновании Беллетэйна музыкант внезапно исчезает, ведьмаку предстоит найти его, разгадав тайну загадочного проклятия, связанного с предками барда.

«Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» выйдут в 2027 году. Более точную дату релиза авторы раскроют позже. До этого игра получит полноценный ремастер, с улучшением графики и боевой системы, выход обновлённой версии состоится 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.