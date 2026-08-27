«Выбрала заботу о семье». Звезда «Зачарованных» — об уходе из Голливуда

В подкасте The House of Halliwell звезда сериала «Зачарованных» Холли Мари Комбс рассказала, почему покинула актёрскую профессию. Причиной ухода из Голливуда стала забота о семье.

По словам артистки, она решила посвятить всё своё время четырём детям — во время пандемии COVID-19 трое из них были подростками, а один — ещё младше. Звезда «Зачарованных» также отметила, что последнее время получала не слишком качественные роли, она отказывалась от них.

Во время пандемии у нас было трое подростков и один ребенок младшего возраста в доме. Это был просто хаос и беспорядок. То, что мне предлагали и что попадало ко мне на стол, не вызывало у меня ни малейшего желания сказать: «Боже мой, это действительно здорово. Мне нужно этим заняться». А когда я работаю в возрасте от 40 до 50 лет, круг проектов становится всё меньше и меньше. И мне кажется, что роли становятся менее интересными.

Холли Мари Комбс снималась в «Зачарованных» с 1998 по 2006 год, на протяжении всех восьми сезонов сериала. Последней большой ролью актрисы стала писатель Лиа в фильме «Трудности любви» 2016 года. С тех пор она практически не появлялась на телевидении.