Показ геймплея GTA 6 на Netflix продлится 26 минут

Стриминговый сервис Netflix раскрыл хронометраж презентации GTA 6. Согласно описанию на странице онлайн-кинотеатра, показ геймплея будет идти 26 минут 49 секунд.

Фото: Netflix

Сам игровой процесс записан с версии проекта для PlayStation 5. Кроме того, сама презентация на Netflix будет показана с русскими субтитрами.

Показ геймплея GTA 6 на Netflix состоится 27 августа в 22:00 мск. Ранее разработчики сообщили, что представят «расширенный взгляд» на будущую игру. Судя по всему, авторы покажут большой трейлер проекта, продемонстрировав игровой процесс. Сама Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.