Переиздание Metal Gear Solid 4 вышло на ПК и консолях — спустя 18 лет

27 августа состоялся релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 — второго переиздания культовой шпионской серии Хидео Кодзимы. Сборник уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
В переиздание вошли культовые части серии Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker, а также Metal Gear: Ghost Babel, вышедшая в 2000 году на Game Boy. Проекты работают в разрешении 4К и с частотой 60 кадров в секунду.
Master Collection Vol. 2 стал первой возможностью для геймеров поиграть в Metal Gear Solid 4 вне консоли PlayStation 3. Игра вышла в 2008 году и с тех пор не получала переизданий. Русская локализация в сборнике отсутствует, как и в предыдущем наборе Master Collection Vol.1, куда вошли первые три части Metal Gear Solid, а также Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake.