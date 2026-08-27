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Фильм Унабомбер (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер криминального фильма «Унабомбер» с Расселом Кроу — выход 25 сентября
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Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Унабомбер». Криминальный триллер выйдет в онлайн-кинотеатре уже 25 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина основана на биографии Теодора Качинского — американского математика и террориста, по прозвищу Унабомбер. Лента расскажет, как он превратился из студента Гарварда в опаснейшего преступника и как спецслужбы охотились за ним.

Главные роли исполнили Рассел Кроу («Гладиатор»), Джейкоб Тремблей («Жизнь Чака»), Шейлин Вудли («Дивергент»), Александр Людвиг («Переводчик») и другие актёры. Режиссёром выступил Янус Мец — он выступал постановщиком некоторых эпизодов сериалов «Андор» и «Настоящий детектив».

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