Трейлер криминального фильма «Унабомбер» с Расселом Кроу — выход 25 сентября

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Унабомбер». Криминальный триллер выйдет в онлайн-кинотеатре уже 25 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина основана на биографии Теодора Качинского — американского математика и террориста, по прозвищу Унабомбер. Лента расскажет, как он превратился из студента Гарварда в опаснейшего преступника и как спецслужбы охотились за ним.

Главные роли исполнили Рассел Кроу («Гладиатор»), Джейкоб Тремблей («Жизнь Чака»), Шейлин Вудли («Дивергент»), Александр Людвиг («Переводчик») и другие актёры. Режиссёром выступил Янус Мец — он выступал постановщиком некоторых эпизодов сериалов «Андор» и «Настоящий детектив».