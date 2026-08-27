Умер Питер Каллен, голос Оптимуса Прайма из «Трансформеров»

27 августа стало известно о смерти актёра Питера Каллена. Мужчина скончался в возрасте 85 лет, сообщило издание TMZ.

Официальная причина смерти артиста пока неизвестна. Семья Каллена рассказала, что он умер в окружении близких.

Питер Каллен мирно скончался в окружении любящей семьи. Он навсегда останется в сердцах многочисленных друзей и бесчисленных поклонников по всему миру. Его семья просит почтить его замечательное наследие, служа обществу с состраданием, честностью и преданностью, и всегда помнить: «Будьте достаточно сильны, чтобы быть добрыми».

Питер Каллен занимался озвучкой на протяжении более 50 лет. За это время он принял участие в свыше чем 150 различных проектов. Больше всего актёр запомнился зрителям как голос Оптимуса Прайма — лидера Автоботов из вселенной «Трансформеры». Он озвучил этого персонажа в многочисленных мультсериалах и полнометражных фильмах. Каллен также принял участие в озвучке анимационных проектов «Чип и Дейл», «Винни Пух» и «Неуязвимый».