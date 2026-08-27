Съёмки фильма «Тихое место 3» завершены — он станет финалом трилогии

Издание Radio Times взяло интервью у актёра Ноа Джупа («Ford против Ferrari»). Он рассказал о завершении съёмок фильма «Тихое место 3» и раскрыл детали сюжета предстоящей картины.

По словам артиста, будущая лента станет финалом трилогии, начавшейся в 2018 году с выходом первой части серии. Он отметил, что сюжет картины завершит историю семьи Эббот, которая выживает в мире, наполненном слепыми чудовищами.

Понимаете, это третья часть. Это трилогия. Это тот самый, решающий фильм. Думаю, он отлично подводит черту под всей серией. Это масштабный и смелый проект.

«Тихое место 3» выйдет в мировом прокате 30 июля 2027 года. К своим ролям вернутся Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Киллиан Мёрфи («Острые козырьки: Бессмертный человек»), Миллисент Симмондс («Смертельно прекрасна») и другие актёры.