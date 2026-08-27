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Тизер фильма ужасов Pendulum с Норманом Ридусом — выход 1 января

Тизер фильма ужасов Pendulum с Норманом Ридусом — выход 1 января
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Студия Vertical представила тизер фильма Pendulum («Маятник»). Премьера хоррора в мировом прокате состоится 1 января 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Vertical.

Картина расскажет о супругах Патрике и Эбигейл, которые после личной травмы отправляются в закрытый центр в Нью-Мексико. Прибыв на место, они узнают, что местные занимаются странными духовными практиками — ими руководит загадочная женщина по имени Элла Роуз. Героям предстоит раскрыть ужасающие тайны общины.

Главные роли исполнили Джозеф Гордон-Левитт («Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»), Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), Фиби Дайневор («Бриджертоны») и другие актёры. Режиссёром выступил Марк Хейман — сценарист фильма «Чёрный лебедь».

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