Трейлер драмы «Фьорд» — победитель Канн-2026 выйдет в России 29 октября

Кинокомпания Neon представила трейлер фильма «Фьорд». Драма официально выйдет в российском прокате 29 октября.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Лента рассказывает о семье, которая переезжает в норвежскую деревню из Румынии. У них получается найти общий язык с соседями, а дети без проблем устраиваются в школе. Ситуация меняется, когда румынская девочка приходит в школу с синяками. После этого по деревни начинают ползти слухи насчёт новых жителей.

Главную роль сыграл звезда фильмов Marvel Себастиан Стэн. В картине также снялись Ренате Реинсве («Закулисье реальности»), Лиза Ловен Конгсли («Профессионалы»), Кристиан Рубек («Хокинг») и другие актёры. Режиссёром выступил Кристиан Мунджиу («За холмами»). «Фьорд» получил главную награду, «Золотую пальмовую ветвь», на Каннском кинофестивале — 2026.