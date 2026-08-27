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Вышла Resonance: A Plague Tale Legacy — приквел A Plague Tale в духе Uncharted

Вышла Resonance: A Plague Tale Legacy — приквел A Plague Tale в духе Uncharted
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27 августа состоялся релиз Resonance: A Plague Tale Legacy. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Asobo.

Проект выступает спин-оффом знаменитой дилогии A Plague Tale про Хьюго и Амицию, брата и сестру, которые столкнулись с древним проклятием своего рода. События новой игры разворачиваются вокруг Софии, капитана корабля из предыдущего проекта серии с подзаголовком Requiem.

Действие игры происходит за 15 лет до A Plague Tale: Requiem, сюжетного финала серии. За разработку вновь отвечает студия Asobo, авторы оригинальной дилогии. В проекте присутствует русская локализация в виде субтитров.

Какой получилась Resonance: A Plague Tale Legacy:
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