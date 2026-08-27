Amazon выпустит сериал по хоррору «Крауч-Энд» Стивена Кинга

Издание Variety сообщило, что компания Amazon MGM работает над новой экранизацией произведения Стивена Кинга. Студия выпустит мини-сериал по хоррор-рассказу «Крауч-Энд».

Сюжет проекта расскажет о Дорис Фримэн, чей муж бесследно исчезает — она уверена, что за этим стоит нечто гигантское и сверхъестественное. Полиция Лондона начинает расследование, постепенно выясняя ужасающие тайны района Крауч-Энда.

Режиссёром шоу выступит Том Шенкленд — он был одним из постановщиков первого сезона сериала «Дом Гиннессов». Сценарий напишет Пол Томалин («Торчвуд»). Дата выхода проекта на стриминговом сервисе Prime Video пока неизвестна — в него войдёт шесть эпизодов.