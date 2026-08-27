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Геймплей GTA 6 можно будет посмотреть на Twitch со стримерами

Геймплей GTA 6 можно будет посмотреть на Twitch со стримерами
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Стриминговая платформа Twitch объявила об открытии отдельной категории для стримов по презентации GTA 6 на Netflix. Освещать демонстрацию игры на сервисе в соответствующем разделе можно 28 августа в 7:00 мск.

В Twitch также сообщили, что стримы необходимо проводить по правилам, которые ранее опубликовала компания Rockstar Games. Полностью транслировать презентацию разработчики запретили, но выпускать реакции и видео из игры с комментариями можно.

Для поддержки авторов, освещающих презентацию Grand Theft Auto 6, категория игр GTA 5 будет включена на Twitch. Не забывайте соблюдать все политики и требования Rockstar Games и Netflix.

Демонстрация геймплея GTA 6 на Netflix пройдёт 27 августа в 22:00 мск. Ранее разработчики сообщили, что представят «расширенный взгляд» на будущую игру. Трансляция будет с русскими субтитрами и продлится 26 минут 49 секунд.

О мировой премьере GTA 6 на Netflix:
Смотрим показ GTA 6 на Netflix: все подробности с мировой премьеры — LIVE
Live
Смотрим показ GTA 6 на Netflix: все подробности с мировой премьеры — LIVE