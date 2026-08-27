26 минут GTA 6: вся демонстрация игры с Netflix

27 августа компания Rockstar Games представила дебютный геймплей GTA 6 в онлайн-кинотеатре Netflix. Разработчики выпустили большой ролик длительностью 26 минут 50 секунд. Официальный ролик на YouTube выйдет через шесть часов после показа, 28-го числа в 4:00 мск.

Так, в продолжительном ролике авторы сделали упор на игровой процесс, иногда делая перерыв на кат-сцены. В видео главные герои Джейсон и Лусиа успевают побывать на закрытой вечеринке, встретиться с наркодилерами и поучаствовать в брутальной перестрелке с представителями полиции. Сам геймплей был записан на базовой PlayStation 5, о чём разработчики сообщили в конце презентации.