«Википедия» столкнулась со сбоями в России

Ночью 28 августа в России произошли сбои в работе «Википедии». Самая популярная энциклопедия Интернета попросту не загружается у многих провайдеров страны — происходит бесконечная загрузка, после чего соединение обрывается.

Наша проверка показала, что «Википедия» действительно не загружается в России. На проблему также жалуются многие жители с самых разных уголков страны: от Москвы и Калининграда до Краснодара и Екатеринбурга.

Жалобы на сбои в работе «Википедии» за последнее время Фото: Detector404

С чем связан масштабный сбой в работе «Википедии», пока неизвестно. В компании пока не комментировали ситуацию, однако в других странах проблема не наблюдается — невозможность подключения фиксируется только в России.