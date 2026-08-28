Геймплей GTA 6 выпустили на YouTube

27 августа компания Rockstar Games представила дебютный геймплей GTA 6 в онлайн-кинотеатре Netflix. Разработчики выпустили большой ролик длительностью 26 минут 50 секунд. Официальный ролик на YouTube стал доступен через шесть часов после эксклюзивного показа, 28-го числа в 4:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

В продолжительном ролике авторы сделали упор на игровой процесс с перерывом на кат-сцены. В видео главные герои Джейсон и Лусиа успевают побывать на закрытой вечеринке, встретиться с наркодилерами и поучаствовать в брутальной перестрелке с представителями полиции. Сам геймплей был записан на базовой PlayStation 5, о чём разработчики сообщили в конце презентации.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Основные детали показа мы раскрыли в отдельном материале.