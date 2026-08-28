Появились новые постеры фильма «Вышка 2»

Lionsgate опубликовала новые постеры фильма «Вышка 2».

Новые постеры картины «Вышка 2»

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

«Вышка 2» расскажет о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

Главные роли в «Вышке 2» исполнили Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами предстоящего триллера выступили Майкл Спириг и Питер Спириг — авторы хоррора «Пила 8».