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Стартовал сериал «Тёмная материя»

Стартовал сериал «Тёмная материя»
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Сегодня на Apple TV начал выходить сериал «Тёмная материя».

Сериал «Тёмная материя» — это флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Лента рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

К главным ролям в продолжении вернутся Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Алиси Брага, Джимми Симпсон и другие актёры. Сюжет второго сезона расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.

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Новости. Чемп.Play
  • 28 августа 2026
  • 05:44