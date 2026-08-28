Стартовал сериал «Тёмная материя»

Сегодня на Apple TV начал выходить сериал «Тёмная материя».

Сериал «Тёмная материя» — это флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Лента рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

К главным ролям в продолжении вернутся Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Алиси Брага, Джимми Симпсон и другие актёры. Сюжет второго сезона расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.