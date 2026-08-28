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Триллер «Джозефина» с Ченнингом Татумом выйдет в России 26 ноября

Триллер «Джозефина» с Ченнингом Татумом выйдет в России 26 ноября
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Триллер «Джозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан в главных ролях выпустят в России 26 ноября. Это будет официальный прокат.

В центре сюжета восьмилетняя Джозефина, которая становится свидетельницей жестокого нападения в парке «Золотые ворота». После этого у неё начинаются приступы страха и паранойи. Главные герои должны держаться вместе с девочкой, чтобы защитить её от окружающих. В картине также снялись Филип Эттингер, Сайра Маккарти, Мейсон Ривз.

Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс» в рамках драматического конкурса. Мероприятие пройдёт в США с 22 января по 1 февраля 2026 года.

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