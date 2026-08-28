15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джереми Реннер поделился фотографией с частью костюма Соколиного Глаза

Джереми Реннер поделился фотографией с частью костюма Соколиного Глаза
Комментарии

Актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, опубликовал изображение с частью костюма героя. Персонажа не будет в «Мстителях: Судный день», но он заглянет в «Мстители: Секретные войны».

Фото: Соцсети Джереми Реннера

Реннер сыграет в «Секретных войнах» далеко не последнюю роль, особенно учитывая то, как фанаты любят героя. На самом деле, вероятно, Реннер ждёт начала съёмочного процесса картины.

«Секретные войны» — продолжение «Судного дня». В ленте герои продолжат противостоять Доктору Думу, битва с которым началась ещё как раз в «Судном дне». «Мстители: Секретные войны» должны выйти в прокат в США 17 декабря 2027 года.

Комментарии