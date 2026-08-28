Сериал «Яростная» с Эмми Россум продлили на второй сезон

Сериал «Яростная» с Эмми Россум продлили на второй сезон. Проект получит продолжение после неплохих рейтингов и отличных отзывов зрителей и критиков.

В «Яростной» агент ФБР Элис Блэк, переживающая личную драму, начинает охоту за хладнокровной убийцей Кэтрин, чьи жертвы — исключительно состоятельные мужчины. В процессе расследования судьбы женщин тесно переплетаются, и они начинают доказывать друг другу своё представление мира.

Режиссёром выступил Брайан Кирк. Вместе с Россум сыграли Лола Петтикрю, Джейк Лэси, Скут Макнэйри и другие актёры. Дату выхода второго сезона «Яростной» или хотя бы дату начала съёмок не говорят.