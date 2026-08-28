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Режиссёр «Бумера» намекнул, что фильм получит приквел

Режиссёр «Бумера» намекнул, что фильм получит приквел
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По данным «Ведомостей», Пётр Буслов планирует снять приквел «Бумера». По словам режиссёра, культовая криминальная драма 2003 года может получить предысторию.

Впрочем, какие-либо подробности Буслов раскрывать отказался.

Знаете, кстати, что будет Бумер. Начало? Только Члиянцу не говорите. И о подробностях не спрашивайте — всё равно не расскажу.

Главные роли в оригинальной ленте исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко, а продюсерами выступили Сергей Сельянов и Сергей Члиянц.

В ближайших планах Буслова – полнометражный проект «Банда». Фильм расскажет, что бывает, когда порядочные люди живут в беспорядочное время.

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