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Полное издание Elden Ring вышло на Nintendo Switch 2

Полное издание Elden Ring вышло на Nintendo Switch 2
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Сегодня на Nintendo Switch 2 стало доступно полное издание Elden Ring с подзаголовком Tarnished Edition. Его уже можно приобрести как в цифре за $ 80, так и на физическом носителе, но внутри не будет картриджа, а лишь код загрузки.

В издание Tarnished включено дополнение Shadow of the Erdtree. Вместе с релизом на Switch 2 разработчики выпустили платный DLC-пак, в который включили два новых стартовых класса, доспехи и возможность кастомизировать внешний вид Потока.

Elden Ring — экшен в открытом мире, разработанный From Software, авторами Dark Souls, Bloodborne и других подобных игр жанра. Игра, помимо Switch 2, доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

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Новости. Чемп.Play
  • 28 августа 2026
  • 12:35